Torna in vendita l’Isola di Santa Maria, dopo 5 anni prezzo abbassato (di poco)

Qualche anno fa, fece scalpore la notizia della messa in vendita di un’isola dello Stagnone privata, ovvero l’isola di Santa Maria. L’annuncio è apparso sul portale dell’agenzia immobiliare legata all’imprenditore kazako Azarov in cui si spiegava che era in vendita un’isola di 11 ettari che dista dalla terraferma solo 500 metri e circondata da un uliveto, con una villa al centro di 350 mq (con 8 camere e 4 bagni), una casa per ospiti (o personale) di 120 mq, un garage per barche, e altri locali di servizio. La proprietà è della ‘famiglia Manzo’ che ora torna sul mercato. Nel 2019, il valore era di 17 milioni di euro, ma nessuno si fece avanti e la vendita era invogliata da un video della laguna:

Cinque anni fa, i Verdi e le associazioni ambientaliste presentarono un esposto ai Ministeri dell’Ambiente e dei Beni Culturali per chiedere l’immediato intervento per la tutela di tre isole in vendita: oltre a Santa Maria, anche di Capo Passero e Isola delle Femmine. Adesso sempre sul sito di cui sopra, si legge la cifra di vendita pari a 12 milioni di euro.