Niente più spiaggia e attività stagionale a Capo Boeo: “Trasportata sabbia illecitamente”

Addio o Arrivederci a due spiagge del litorale Boeo a Marsala. Sono state poste sotto sequestro dalla Guardia costiera sia la porzione di arenile del Lido Boeo sia quella dei Canottieri più avanti perchè all’interno delle concessioni demaniali è stata scaricata, senza autorizzazione, negli anni, sabbia proveniente da altri luoghi. L’operazione, secondo l’ufficio circondariale marittimo di Marsala, sarebbero state effettuate senza verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, come previsto dalla legge. Gli stessi proprietari del Lido Boeo, sulla loro pagina Facebook, avevano giorni fa ammesso lo stop all’attività stagione con un post:

“Cari Amici del Lido Boeo, con profondo rammarico, dobbiamo comunicarvi una notizia difficile. Nonostante gli sforzi e la dedizione che abbiamo sempre messo nel servire la nostra comunità, la spiaggia del Lido Boeo non aprirà le sue porte per questa stagione estiva e, con grande tristezza, potrebbe non farlo mai più. Le decisioni delle autorità locali, prese senza considerare l’importanza del LidoBoeo per i cittadini di Marsala, hanno portato a questa amara conclusione. Il Lido Boeo non è solo una spiaggia; è un luogo dove la comunità si riunisce, dove l’economia locale trova impulso e dove la cultura e l’ospitalità di Marsala si esprimono al meglio.La scelta di privilegiare altri aspetti, come la tutela dell’ecosistema o, forse, interessi di ben altra natura, ha avuto la meglio sul benessere dei cittadini e sull’esistenza di un’attività che ha dato lavoro a molte persone e ha accolto turisti da tutto il mondo, i quali hanno potuto apprezzare la nostra cultura e ospitalità. È con il cuore pesante che vi diciamo addio, non solo per questa stagione ma forse per sempre. Il Lido Boeo, così come lo avete conosciuto e amato, potrebbe non essere più parte del nostro futuro. Vi ringraziamo per tutti i momenti condivisi, per il sostegno e per le memorie che resteranno indelebili nel tempo. Speriamo che, nonostante questa chiusura, lo spirito di comunità e l’amore per Marsala continueranno a vivere in ognuno di voi“.