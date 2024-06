Musumeci sull’Autonomia Differenziata: “Il Sud deve smettere di piangere” e il centrodestra si spacca

Per l’ex Presidente della Regione siciliana nonchè attuale Ministro per il Sud: “Il Meridione deve smettere di continuare a piangere”. Musumeci si riferisce alla legge sull’autonomia differenziata, che sta portando con sè una scia enorme di critiche e dalla società civile del centro-sud anche non solo dall’opposizione ma anche all’interno del centrodestra dell’area geografica del Mezzogiorno d’Italia.

Il M5s che ha scritto una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella pregandolo di “voler valutare l’opportunità di esercitare la sua prerogativa costituzionale” di rinvio alle Camere della riforma appena diventata legge, perché “scardina l’assetto costituzionale”. Preoccupazioni sono state espresse anche in Commissione UE, che ha affermato come “la devolution di ulteriori competenze alle regioni italiane comporta rischi per la coesione e le finanze pubbliche del Paese” col rischio di un aumento delle diseguaglianze regionali che già esistono tra Nord e Sud, ma anche tra aree urbane e periferiche.

C’è anche la possibilità che il referendum sia chiesto da 5 Consigli regionali. I deputati calabresi di Forza Italia, per esempio, non hanno votato l’autonomia differenziata e il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha definito l’accelerazione sulla riforma “un errore”.