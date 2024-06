A Mazara il sindaco e la nuova Giunta già al lavoro, mancano ancora due assessori

Dopo la rielezione con quasi il 47% delle preferenze, il sindaco Salvatore Quinci si è insediato nella giornata di lunedì 17 giugno per il suo secondo mandato consecutivo. Mandato che di fatto è ufficialmente iniziato la scorsa settimana con la notifica dell’atto ufficiale di proclamazione avvenuta il 13 giugno. Il Segretario generale Salvatore Pignatello ha aperto la cerimonia facendo gli auguri di buon lavoro al sindaco e ha dato lettura del verbale d’insediamento. Dopo la firma, il sindaco Quinci ha re-indossato la fascia tricolore, esprimendo un “sentito ringraziamento per la fiducia e l’apprezzamento dimostrati con il voto espresso da quasi un elettore su due” e annunciando “che l’amministrazione comunale proseguirà in questo secondo mandato e nell’interesse di tutta la comunità il già positivo lavoro svolto nel primo quinquennio con l’attuazione del programma politico-amministrativo”.

Il primo cittadino ha inoltre espresso un ringraziamento per il sostegno alla propria famiglia e a tutti i sostenitori per il progetto che è stato premiato dagli elettori con un largo consenso. Inoltre Quinci ha ringraziato la struttura comunale “che ha contribuito in questi anni al raggiungimento di importanti risultati per la comunità”. Martedì invece è stata la volta della nuova Giunta municipale, nominata con determinazione sindacale n. 79/2004. Il sindaco ha nominato i cinque assessori già indicati in sede di presentazione della propria candidatura e delle liste a sostegno, riservandosi di completare la Giunta con la nomina degli altri due componenti successivamente, con un ulteriore atto. Quinci ha nominato come vicesindaco l’assessore Vito Billardello al quale ha anche conferito le deleghe a Bilancio, Programmazione e Sport.

Queste le altre nomine: a Vito Torrente le deleghe ai Servizi alla città e ai Lavori Pubblici; a Germana Abbagnato le deleghe a Turismo, Eventi e Cultura; a Gasparino Giacalone le deleghe a Polizia Municipale e Viabilità, Attività Produttive Servizi alle Imprese, Servizi Cimiteriali e Demografici, Patrimonio, Urbanistica; infine a Gianfranco Casale le deleghe a Partecipazione, Quartieri e Coesione Sociale, Politiche Giovanili, Innovazione e Smart City, Agricoltura, Benessere degli Animali. I neo assessori hanno giurato martedì nelle mani del sindaco e del Segretario generale Salvatore Pignatello e con il giuramento sono ufficialmente immessi nelle proprie funzioni. Inoltre il sindaco Quinci ha al momento trattenuto per sé le deleghe in materia di: Tributi, Personale, Politiche Comunitarie, Pesca, Sostenibilità Ambientale ed Energie Rinnovabili, Welfare ed Inclusione, Pubblica Istruzione, Decoro Urbano e Verde Pubblico, Rapporti con il Consiglio Comunale, Infrastrutture e Protezione Civile, Ambiente.

Inoltre, l’Ufficio Elettorale Centrale insediatosi nella sezione n. 1 ha ultimato il lavoro di controllo e verifica relativo al voto amministrativo dell’8 e 9 giugno ed ha proceduto a proclamare eletti i 24 Consiglieri comunali di Mazara del Vallo. La proclamazione è stata notificata in data odierna al Comune e si procederà ora alla notifica ai singoli consiglieri comunali eletti.