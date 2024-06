A Marsala Shock da Ground ospita il rapper Mondo Marcio

A Marsala torna la manifestazione di street basket dal 25 al 28 luglio in Piazza della Vittoria (Porta Nuova). Per l’occasione non solo gare ma anche il concerto di Mondo Marcio, il 28 alle ore 23.30, rapper che nasce nel 2006 come fenomeno lontano dal classico profilo del pop singer che normalmente popola le classifiche italiche. Il talentuoso MC infatti, già produce le sue prime basi musicali a sedici anni. Accolto con grande entusiasmo dalla stampa specializzata e indicato come un’autentica rivelazione dai quotidiani e dai magazine più noti in Italia, MONDO MARCIO è tra i primi a portare il fenomeno dell’hip hop italiano al grande pubblico.

