Gli studenti marsalesi della “De Gasperi” vanno in… scena 

Anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo, l’Istituto Comprensivo “A. De Gasperi” di Marsala, diretto dal dirigente scolastico Leonardo Claudio Gulotta, ha realizzato un progetto volto a promuovere l’attività teatrale a scuola. Alcune alunne e alcuni alunni del plesso di Terrenove hanno così potuto calcare le tavole del palcoscenico, cimentandosi in una difficile prova in dialetto siciliano.

“I Civitoti in pretura”, atto unico di Nino Martoglio, portato in scena all’Auditorium di Terrenove, ritrae la Sicilia etnea nei suoi aspetti popolari, ruspanti, con uno scilinguagnolo colorito, ricco di storpiature, di nonsense e di errori di pronuncia, spesso incomprensibile ma dal grande effetto comico e farsesco. I giovanissimi attori, guidati dalla regia del docente Maurizio Zizzo, hanno superato a pieni voti la sfida linguistica, riuscendo a dominare la scena come consumati interpreti e coinvolgendo il pubblico presente. Grande lavoro anche della docente di arte e immagine Giusy Catanzaro artefice dell’allestimento scenografico e della docente Lisa Betta Gandolfo che ha curato dettagli e costumi.