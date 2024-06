L’Asp di Trapani inaugura uno Sportello Cuav per uomini autori di violenza con finalità riparative

L’Asp di Trapani ha inaugurato alla Cittadella della Salute, lo sportello Cuav – Centro per uomini autori di violenza, finanziato dall’Assessorato regionale della Famiglia e Politiche sociali e gestito dal Centro italiano per la mediazione familiare. Secondo il direttore generale dell’Asp Ferdinando Croce “… un particolare comportamento degli uomini sulla violenza di genere o comportamenti con natura illecita ma non di carattere penale troveranno finalità riparative, insieme a una importante funzione di prevenzione”.

Per fare fronte comune contro la violenza attraverso un lavoro di rete è stato siglato un protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e domestica che ha visto tra i firmatari, il direttore Croce per l’Asp, i Tribunali di Trapani e Marsala con le presidenti Alessandra Camassa e Daniela Troja, le Procure di Trapani e di Marsala con i procuratori Gaetano Paci e Fernando Asaro, l’Ufficio locale di Esecuzione penale esterna con Rosanna Provenzano. Presente anche il vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli.