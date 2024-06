Vigilanza spiaggia San Giuliano, il Comune di Erice precisa: “Chiesi fondi alla Regione, sarà avviata a luglio”

In merito al servizio di vigilanza della spiaggia di San Giuliano, il Comune di Erice fa sapere che non ha mai fissato l’avvio del servizio per il 15 giugno, ma che tale data rappresenta la scadenza dell’avviso pubblico della Regione Siciliana per l’assegnazione di un contributo per la copertura delle spese. Contributo che è stato peraltro richiesto da questa Amministrazione. Il Comune – fa sapere – ha proceduto a mettere in piedi tutti gli atti propedeutici all’attivazione della gara e, quindi, del servizio, come la richiesta dei preventivi, e ad individuare una somma a copertura parziale delle spese necessarie.

“In attesa della pubblicazione da parte dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali dell’elenco dei Comuni ammessi all’assegnazione del contributo, rassicurando la cittadinanza sul fatto che saranno ovviamente individuati assistenti bagnanti qualificati e dotati di brevetto, si precisa che il servizio sarà senza dubbio attivato presumibilmente dal 1° luglio. Si coglie infatti l’occasione per destituire da ogni fondamento la notizia secondo cui il servizio non sarà attivato per il secondo anno di fila”, si legge nella nota.