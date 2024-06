A Trapani un Memorial in ricordo di padre Nicola Stellino

Nell’ambito dei festeggiamenti per San Giovanni Battista, sabato prossimo 22 giugno dalle ore 21 presso il campetto della Parrocchia si terrà una serata memorial dedicata a don Nicola Stellino, indimenticato parroco della comunità parrocchiale del rione Cappuccinelli a Trapani morto il 29 febbraio scorso all’età di 81 anni.

Con il coordinamento di Melina Farris e Roberto Valenti si alterneranno musica, video e testimonianze. In particolare sarà il nuovo parroco don Roberto D’Aleo a tracciare il ricordo del ricco e originale percorso pastorale di padre Stellino ordinato prete nel 1966. Interverranno don Pino Vitrano della Missione “Speranza e Carità” fondata da Biagio Conte, in collegamento video la comunità di Uberaba in Brasile fondata dalla trapanese Franca Ingrassia, i presbiteri don Rino Rosati e don Antonino Castelli, Anna Burgarella del Movimento per la Vita, ex detenuti e persone di ogni estrazione sociale e culturale sostenute nel loro cammino di vita dalla promozione umana di cui il parroco di Cappuccinelli è stato per quasi 50 anni un testimone autorevole.

Sarà inoltre presentato il volume “Vieni Spirito Santo – piccole riflessioni per grandi cambiamenti” che contiene stralci di omelie di padre Stellino e le testimonianze del vescovo Pietro Maria Fragnelli, del sindaco Giacomo Tranchida, dell’ex presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Salvatore Martinez, della fondatrice della comunità delle Serve di Gesù Povero suor Maria Goretti e i saluti della famiglia e della comunità parrocchiale. Lunedì 24 giugno la comunità celebrerà il santo titolare della parrocchia. Alle ore 18 il vescovo presiederà la concelebrazione eucaristica, seguirà la processione per le vie del quartiere e al ritorno (ore 21 circa) nel campetto della parrocchia si terrà un recital con la regia di Salvatore Marcantonio dal titolo “Re tuono” a cura degli ospiti del Centro diurno “Domenico Amoroso”.