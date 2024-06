Rapina presso una farmacia del centro di Mazara: disposti i domiciliari per un pregiudicato

Nei giorni scorsi, i poliziotti del Commissariato di Polizia di Mazara del Vallo hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di Marsala, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, con la quale è stata disposta la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un cittadino mazarese, 58enne. L’uomo risulta gravemente indiziato del reato di rapina aggravata in concorso, commessa il 12 maggio scorso presso la Farmacia “San Vito” di Corso Vittorio Veneto, a Mazara del Vallo.

L’episodio avvenne intorno alle 19, quando un soggetto travisato con berretto con visiera e cappuccio di felpa, ha fatto irruzione della Farmacia, sollecitando le due commesse presenti a consegnargli i soldi della cassa. Un secondo soggetto, col volto travisato, era invece rimasto all’esterno dell’esercizio commerciale, in prossimità della porta, fungendo da palo. Le due commesse sono riuscite a scappare in strada e a chiamare il numero unico di emergenza 112. Dal momento che la farmacia è dotata di casse automatiche, i due malviventi non sono riusciti ad asportare denaro e, poco dopo, sono fuggiti in direzione via Santa Maria di Gesù. La volante del Commissariato di Polizia è intervenuta prontamente sul posto.

Le indagini di polizia giudiziaria, subito avviate dalla Sezione investigativa del Commissariato di P.S. mazarese, consistite nella scrupolosa e tempestiva acquisizione e disamina delle immagini videoregistrate dall’impianto di videosorveglianza della farmacia, hanno permesso di identificare con assoluta certezza, nella persona di un noto pregiudicato mazarese, uno degli autori della rapina. Il 58enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di rapina aggravata in concorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala che, condividendo le conclusioni investigative del Commissariato ha richiesto al competente gip la misura cautelare a suo carico.