‘Mi è scivolata la mano’ il singolo latin e autoironico di Giuseppe Morana. VIDEO￼

Il pianista e compositore marsalese Giuseppe Morana, svestiti i panni dei successi snocciolati con i Cosatinta – produttori artisti del nuovo lavoro -, pubblica il brano “Mi è scivolata la mano” (etichetta CTMusic). Sferzante ironia, ‘bellezza latina’ e note ‘audaci’ che Morana centellina sui tasti bianchi e neri. “Con questa canzone voglio coniugare una grande ricerca nelle sonorità, un pop che strizza l’occhio al latino in maniera rispettosa e leggera, dando vita ad un ritmo travolgente” afferma il musicista che dà anche voce a “Mi è scivolata la mano”, centrando con intelligenza l’obiettivo di rendere l’ascolto davvero divertente e fresco, con un pizzico di autoironia che non guasta mai. Neppure nel vasto mondo del panorama musicale.

E ‘mentre sudavo sul piano… ripensavo all’amor’ canta Giuseppe Morana in un vero e proprio tormentone estivo che già sta ottenendo successi in radio e streaming in lungo e in largo per l’Italia. Il maestro Morana, nato a Marsala dove si approccia ai primi studi dello strumento, prosegue al Conservatorio ‘A. Scontrino’ di Trapani diplomandosi in pianoforte. Non manca nella sua carriera la frequentazione del CET di Mogol e la conoscenza di altri maestri come Lavezzi e Mango che hanno aricchito il suo background portando interessanti collaborazioni artistiche. Con la sua formazione, i “Cosatinta”, effettua da anni una intensa attività di live in Italia e in giro per il mondo e realizza brani inediti molto apprezzati da pubblico e critica specializzata. “Mi è scivolata la mano” si può ascoltare su tutte le piattaforme digitali – come Spotify o Apple Music – ed è accompagnato da un lyric video da guardare su You Tube.

