Maturità, prima prova: tutte le tracce

Al via oggi gli esami di maturità per 526.317 studenti, 512.530 interni e 13.787 esterni, che verranno esaminati da 14.072 commissioni, per un totale di 28.038 classi. La prima prova accerta sia la padronanza della lingua italiana sia le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti. I candidati possono scegliere tra tipologie e tematiche diverse: il Ministero mette a disposizione per tutti gli indirizzi di studio sette tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale. Il Ministro Valditara ha subito rassicurato gli studenti tramite Skuola.net dicendo che la prima prova “non è particolarmente difficile”.

Si parlerà ancora di Giuseppe Ungaretti per l’analisi del testo con “Il pellegrinaggio”. C’è anche un testo di Luigi Pirandello tra le tracce così come da previsione, ovvero “Quaderni di Serafino Gubbio Operatore”. Si parla anche di “Storia d’Europa” con Giuseppe Galasso e di scienza con l’Elogio dell’Imperfezione di di Rita Levi Montalcini. Tra le tracce “Riscoprire il silenzio della giornalista Nicoletta Polla Mattiot. Tema di attualità: “Profili, selfie e blog: forme di comunicazione nell’era digitale” di Caminito. L’importanza della carta costituzionale in un testo di Maria Agostina Cabiddu è stata proposta ai maturandi così come l’equilibrio del terrore e il nuovo scenario geopolitico.