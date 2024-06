Il Marsala Calcio Femminile è campione regionale Under 15

Virtus Femminile Marsala – Gloria Città di San Cataldo, gara valevole per la finale di Campionato Regionale Under 15 Femminile, termina sul risultato di 2-1 per le lilybetane che si aggiudicano il massimo titolo per il calcio femminile siciliano di categoria Under 15. È subito festa al triplice fischio della finalissima andata di scena Domenica 16 giugno sul neutro dei campi Panormus di Palermo, teatro di un grande gioco offerto dalle due compagini isolane di Marsala e di San Cataldo che meglio di tutte hanno saputo distinguersi nei rispettivi Gironi A e B.

Il gruppo di coach Valeria Anteri riesce però a prevalere grazie a due grandi esecuzioni iniziate prima dallo spunto di Serena Pipitone che manda in porta Giulia Caporelli per l’1-0 nel primo tempo e concluse poi con il calcio d’angolo di Claudia Musumeci che pesca il destro di Carlotta Nicocia per il 2-0 nel secondo tempo. A nulla serve infatti la rete dell’avversaria Sofia Costa nel terzo tempo ad accorciare un vantaggio ormai messo però in cassaforte dalle marsalesi, le stesse che conoscono bene la delusione di un secondo posto e che fino alla fine hanno lottato per conquistare il desiderato trofeo. Al match presenti anche il vice presidente del comitato regionale Dino Corbo, il responsabile all’attività agonistica settore giovanile Fabio Giattino e la delegata AIAC al calcio femminile Antonia Giammanco.