E’ l’ora di Minosse. Sicilia nella morsa del caldo. Temperature in aumento nei prossimi giorni

Come preannunciato, “Minosse” è arrivato, con un innalzamento repentino delle temperature in tutta la penisola e destinato a durare per alcuni giorni.

In Sicilia, le giornate di giovedì e venerdì si annunciano roventi. Il bollettino della Protezione Civile Regionale prevede l’allerta arancione per incendi e ondate di calore. A Palermo, Catania e Messina le temperature percepite saranno comprese tra i 35 e i 37°C. Pertanto, si raccomanda una particolare cura agli anziani e alle categorie più fragili, che dovrebbero evitare di uscire nelle ore più calde della giornata. In tutte le province siciliane, comunque, è previsto un aumento (anche sensibile) delle temperature, con la possibilità che si registrino valori estremi, soprattutto nell’entroterra.