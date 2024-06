Nuove assunzioni a tempo determinato tra i vigili urbani di Marsala

Con lo sfruttamento della graduatoria del concorso pubblico bandito nel 2021, è stato possibile procedere ad un nuovo reclutamento di agenti per potenziare l’organico della Polizia Municipale di Marsala. Già lo scorso anno erano arriva dei Vigili urbani a tempo determinato. In totale, oggi, sono 12 i vigili stagionali assunti con contratto a tempo pieno e determinato per cinque mesi. “Le risorse economiche non ci consentono altre assunzioni – afferma l’assessore Donatella Ingardia – ma resta ferma la nostra intenzione di procedere a nuove immissioni in servizio dopo l’approvazione del bilancio”.

Risultano già operativi 9 vigili, tenuto conto che gli stessi hanno già superato le previste prove d’ingresso – conoscenza della lingua inglese, capacità d’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche – conseguendo pertanto l’idoneità allo svolgimento delle funzioni nella Polizia Municipale. Secondo quanto riferisce il competente settore Risorse Umane diretto da Andrea Giacalone, la procedura per le altre tre assunzioni sarà completata a fine settimana. Tra i compiti assegnati ai neo assunti, anche quelli di garantire sicurezza e ordine pubblico, potenziando i servizi di controllo nel territorio soprattutto in questo periodo estivo, dove maggiore è l’affluenza di cittadini e visitatori nei tradizionali luoghi di aggregazione.