Festa dei Mari, l’appuntamento estivo di Custonaci

Custonaci vivrà un’esperienza immersiva con la seconda edizione della “Festa dei Mari”, in programma dal 5 al 7 luglio 2024. Dopo il successo dello scorso anno nel centro storico, l’evento si sposta nella Baia Cornino, vero gioiello della costa trapanese. Tre giorni di divertimento all’insegna della cultura del mare, dell’innovazione digitale, della musica e della gastronomia. Un programma di appuntamenti accompagnerà residenti e visitatori in un percorso fatto di mostre, laboratori, spettacoli e buon cibo. Talk e dibattiti approfondiranno temi legati alla tecnologia, al turismo, alla salvaguardia dell’ecosistema marino, alla sostenibilità e il benessere fisico, inteso anche come stile di vita consapevole.

Durante la manifestazione verrà promosso il progetto innovativo “Custonaci Bitcoin Valley”, come opportunità di sviluppo turistico e commerciale del territorio. La Festa dei Mari diventerà un punto di incontro per esperti, imprenditori, professionisti e appassionati del settore, con l’obiettivo di creare un hub di contatto e scambio di idee nel cuore del Mediterraneo. Una delle novità di quest’anno sarà la prima edizione del “Premio Festa dei Mari”, rivolto alla Pubblica Amministrazione, al settore subacqueo e alle imprese che si sono distinte per il loro impegno nella valorizzazione del territorio e nella promozione di pratiche sostenibili.

La musica e l’intrattenimento animeranno le serate con un mix di generi musicali che spazieranno dalla dance anni ’90, all’elettronica, l’afro, reaggetton, house, con performers live. Luci, suoni e Dj set, trasformeranno il Borgo Marinaro di Baia Cornino in una pista da ballo a cielo aperto con momenti di festa e condivisione. Sarà possibile degustare eccellenze gastronomiche del territorio come piatti a base di pesce, frutti di mare, prodotti tipici locali, prodotti del mare, l’immancabile olio d’oliva e la birra artigianale “Birra dei Mari”, protagonista e fiore all’occhiello dell’azienda omonima ideatrice della kermesse.

A fare da madrina e conduttrice sarà ancora una volta Vanessa Galipoli, professionista poliedrica nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, imprenditrice digitale e direttrice artistica anche di questa seconda edizione della Festa dei Mari. La Festa dei Mari è organizzata dall’azienda Birra dei Mari con il patrocinio e supporto del Comune di Custonaci in collaborazione con associazioni locali e altre aziende del territorio. Main sponsor della Festa Dei Mari 2024 sarà la società italiana DBM Spa – Digital Business Movement.