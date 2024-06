Esce il nuovo libro del poeta marsalese Antonino Contiliano

Nuovo libro di Antonino Contiliano (“Uso dell’arte e della poesia- è obbligatorio ciò che è vietato”) noto poeta marsalese conosciuto per le sue innumerevoli opere letterarie.

“Si tratta- ci ha detto – di una raccolta di saggi scelti ed accompagnati da un’introduzione del critico “militante”, Francesco Muzzioli. La copertina del libro si mostra invece con un’opera pittorica dell’artista Giacomo Cuttone. Un trio in concerto? Certo sarà il fatto che la lettura, se qualcuno spaginerà queste scritture, non può non prendere atto che il discorso (che vi troverà) non può appartenere al degrado della politica dei marketing”.