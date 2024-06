Case a 3 euro? Un comune siciliano finisce sulla CNN

Un comune siciliano è di nuovo sulle pagine della CNN. Si tratta di Sambuca di Sicilia. Come riporta la piattaforma statunitense, infatti, il piccolo comune italiano con poco più di 5mila abitanti del libero consorzio comunale di Agrigento torna con una proposta allettante per chi sogna il Mediterraneo: un lotto di case a tre euro.

Dopo l’iniziativa avviata a inizio 2019 che metteva sul mercato una quindicina di alloggi a un dollaro, seguita da un raddoppio nel luglio 2021, l’antica Zabuth ci riprova: alzata l’asticella di qualche centesimo, per vincere lo spopolamento, il borgo incastonato nel cuore della Trinacria offre ai nuovi residenti una dozzina di soluzioni abitative a pochissimo. “Il tempismo è perfetto”, ha commentato il sindaco Giuseppe Cacioppo. “I turisti e gli acquirenti interessati che attualmente viaggiano in Italia e coloro che pianificano una vacanza in estate possono venire a dare un’occhiata”.