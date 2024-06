Erice consegna il Campo di Mokarta alla Trapani for Future

Oggi pomeriggio il Comune di Erice, nella persona dell’architetto Andrea Denaro (responsabile del 5° settore Lavori Pubblici), ha consegnato ufficialmente l’impianto sportivo comunale “Campo Mokarta” alla società Trapani for Future SSD – che svolgerà attività sportive giovanili, nata come costola del Trapani Calcio – rappresentata dal presidente Valerio Antonini. Presenti la sindaca Daniela Toscano, assessori e consiglieri comunali. Tale passaggio segue alla stipula della convenzione che è stata firmata lo scorso mese di novembre. Il concessionario si farà carico di completare l’impianto sportivo con un programma di investimenti necessari per rendere l’impianto fruibile.

«Le amministrazioni pubbliche non possono certamente finanziare le iniziative private – commenta la sindaca Daniela Toscano –, ma hanno il dovere di creare le condizioni migliori per rendere produttivi gli investimenti privati, promuovendo così il progresso economico e sociale del territorio. Il nostro impegno è quello di lavorare incessantemente per garantire che ogni iniziativa privata che rispetti le norme e contribuisca al benessere comune possa trovare nel Comune di Erice un alleato fidato e un sostenitore attivo. Siamo convinti che solo attraverso una collaborazione stretta e costruttiva tra pubblico e privato si possa raggiungere un progresso duraturo e sostenibile, capace di migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini. Siamo certi che la gestione del campo Mokarta, da parte della Trapani For Future SSD, sarà incentrata sulla promozione della passione del calcio, sulla possibilità di offrire ai ragazzi del territorio di poter praticare sport in un ambiente sano, favorendo aggregazione ed inclusione, e sulla valorizzazione complessiva del territorio».