Scompare da Palermo Jessica Lo Cascio, ore di apprensione

Sono momenti di ansia e apprensione per familiari e amici di Jessica Lo Cascio, una trentenne palermitana scomparsa nel nulla da alcuni giorni dopo essere uscita senza telefono né documenti da casa sua nel capoluogo siciliano. Da giorni sui social si susseguono appelli pubblici e sui social da parte dei parenti e degli amici della giovane uscita di casa domenica scorsa, in zona Tribunale, quando ha incontrato alcuni amici per locali, di sera, per poi non fare più ritorno a casa. L’ultimo avvistamento risale a martedì scorso quando qualcuno l’ha notata nella zona della Vucciria: Jessica sembrava agitata, aveva con sé delle buste piene di vestiti e si comportava in modo strano. I familiari raccontano che la giovane donna aveva una situazione personale complessa.