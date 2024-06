Mazara sceglie la continuità, Quinci: “Lavoro serio per 5 anni”

Alla fine è Quinci-bis. I mazaresi hanno scelto la via della continuità e con il 46,68% dei voti (12.451 preferenze) hanno confermato alla guida della città Salvatore Quinci, che al primo turno supera la concorrenza di Vita Maria Ippolito (31,28%) e Nicolò Cristaldi (22,4%). Un risultato andato oltre le più rosee aspettative per lo stesso primo cittadino che non immaginava un successo così largo. Che si sarebbe andati verso la rielezione di Quinci lo si è capito già dalle prime sezioni scrutinate, con il sindaco sempre saldamente in testa e con una percentuale che è stata sempre superiore al 45%. Sarà il 50° sindaco della città del Satiro ed è il primo sindaco eletto al primo turno di voto, senza la necessità di andare al ballottaggio. La coalizione a sostegno del sindaco ha ottenuto il 41,19% delle preferenze, dunque Quinci ha ottenuto 1881 voti in più delle liste che lo hanno appoggiato. Questi i voti ottenuti delle liste nel dettaglio: Salvatore Quinci Sindaco (2.674 pari al 10,42%), Fratelli d’Italia (2.257 pari all’8,8%), Osservatorio Politico (2.179 pari all’8,49%), Partecipazione Politica (1.941 pari al 7,56%), Libertà (1.519 pari al 5,92%).

Quinci è stato proclamato sindaco nella giornata di giovedì. Con la proclamazione ha preso il via il mandato 2024-2029 ed è decaduta la Giunta nominata nel primo mandato amministrativo. La cerimonia d’insediamento del sindaco Quinci per il suo secondo mandato consecutivo si terrà lunedì 17 giugno alle ore 10 a Palazzo dei Carmelitani, sede del Comune. Il primo cittadino in questi giorni nominerà inoltre la nuova Giunta. Cinque gli assessori già designati dal sindaco: Germana Abbagnato, Vito Billardello, Gianfranco Casale, Vito Torrente e Gasparino Giacalone.

Quinci potrà inoltre contare sulla maggioranza del Consiglio comunale, anche se per l’ufficialità della ripartizione dei 24 seggi (mix metodo Dont tra le liste che hanno raggiunto il quorum del 5% – attribuzione premio di maggioranza) si dovrà attendere il completamento delle operazioni di riepilogo dei voti per la sua elezione diretta. A votare sono stati 27.542 elettori su 43.171 aventi diritto, la percentuale di affluenza si è attestata sul 63,8%. Un dato in leggera discesa rispetto a quello di cinque anni fa, dove a votare fu il 65,02% degli elettori, ma leggermente sopra la media dei Comuni siciliani chiamati alle urne. Quinci ha avuto modo di festeggiare e salire sul palco a Piazza della Repubblica lunedì stesso, per incontrare sostenitori e cittadinanza.

“Sono onorato del risultato di queste amministrative – ha spiegato il sindaco – che segna un momento storico per la nostra città. Questo traguardo è il frutto di un impegno costante e di una campagna elettorale condotta con serietà e trasparenza”. “Abbiamo lavorato seriamente negli scorsi cinque anni – prosegue Quinci – e durante la campagna elettorale. Da subito abbiamo percepito la grande fiducia e il supporto di una nuova generazione di elettori che sta determinando il cambio di paradigma nella gestione politica della città. Mazara rifiuta la politica fine a se stessa e premia invece la politica dei fatti, realmente al servizio della comunità. Il nostro obiettivo è quello di continuare a fornire risultati concreti e tangibili, rispondendo alle reali esigenze dei cittadini e migliorando la qualità della vita di tutti”. “Ringrazio tutti i cittadini di Mazara del Vallo per il sostegno e la fiducia. Insieme, continueremo a costruire la Mazara del futuro”, conclude il sindaco di Mazara del Vallo.