Una marsalese al G7: Barbara Maria sarà responsabile della progettazione radio

Un po’ di Marsala al G7 in Puglia. Barbara Maria, classe 1982, marsalese doc, è l’ingegnere responsabile della progettazione radio che garantirà in questi giorni le telecomunicazioni del vertice del G7 che si terrà a Borgo Egnazia, nel comune di Fasano, in Puglia, fino al 15 giugno. L’infrastruttura realizzata abilita un miglioramento delle attuali tecnologie di telecomunicazioni fino al 5G dotando la struttura di un impianto di copertura DAS (Distributed Antenna System). Grazie a questo investimento INWIT, società per cui lavora la dottoressa Maria, ha ottenuto il riconoscimento come partner tecnico del G7. “Una grande responsabilità ma anche una bella soddisfazione aver curato e progettato gli impianti di comunicazione di un evento così importante che vedrà la partecipazione dei Capi di Stato e di Governo dei sette Stati Membri”, afferma l’ingegnere.

A rappresentare l’UE saranno il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. Sono previste oltre 20.000 presenze tra le delegazioni dei paesi fondatori, delegazioni invitate, forze dell’ordine, sicurezza e personale di servizio. Barbara Maria, che vive a Milano, è mamma di 2 bimbi ma proprio a Marsala e in Sicilia ha avuto la possibilità di formasi e studiare. Dopo aver frequentato il Liceo Scientifico “P. Ruggieri” ha conseguito la laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l’Università degli Studi di Palermo con 110 e Lode per poi avviare una solida carriera professionale che l’ha vista confrontarsi con i colossi del settore delle telecomunicazioni.