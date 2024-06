Marsala, due nuovi asili nido inseriti nel Piano Triennale Opere Pubbliche

Con l’approvazione degli atti progettuali propedeutici all’affidamento dei lavori, la Giunta di Marsala ha avviato il rapporto di collaborazione con Invitalia che coordinerà le procedure di gara volte alla realizzazione di due nuovi Asili Nido a Marsala, uno nel quartiere Amabilina e l’altro in contrada Bosco.

La competenza è dell’Ufficio Speciale per l’attuazione del Pnrr – diretto da Alessandro Putaggio; Rup Annalisa Bavetta – che seguirà le fasi di aggiudicazione dei lavori, il cui termine è fissato per ottobre prossimo. L’investimento complessivo è di quasi 3 milioni di euro, finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – che ieri ha pubblicato le graduatorie relative al bando per il nuovo “Piano Asili Nido”, con entrambe le scuole ammesse a finanziamento. Per Amabilina l’intervento prevede la costruzione di un nuovo edificio per una capienza di 20 posti nella fascia 0-12 mesi e 40 posti nella fascia 13-36 mesi.

A Bosco, invece, è prevista la demolizione dell’edificio esistente (ritenuto anti economico l’adeguamento alla nuova normativa) e la successiva costruzione di un nuovo edificio per una capienza di 20 posti nella fascia bebè e 40 posti nella fascia successiva. I due nuovi asili nido saranno inseriti nel Programma Triennale della Opere Pubbliche (già deliberato dalla Giunta Grillo), con conseguente aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP), in corso di approvazione.