A Marsala in centro arrivano i “copri-bidoni”

È in corso la collocazione di nuovi arredi nel centro storico, per rendere più accogliente la città di Marsala. Questo è l’intento dell’Amministrazione comunale, ovvero quello di prestare maggiore attenzione al decoro cittadino. In questi giorni gli addetti hanno sostituito i vecchi portarifiuti, cioè le cosiddette ‘supposte’ con nuovi cestini, posizionando anche dei copri-bidoni – novità assoluta – che saranno gestiti direttamente dalle attività commerciali e muniti di apposita serratura così da evitare che ignoti possano sfruttarli per gettere i propri rifiuti in maniera sconsiderata e non differenziata. Nel progetto, tra i nuovi arredi figurano altresì panchine e vasi che saranno collocati nei prossimi giorni in alcuni punti nevralgici della città, come ristoro per cittadini e visitatori.