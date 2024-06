La GesanCom Marsala Volley inizia il mercato tra acquisti e riconferme

Acquisito il tecnico per la nuova stagione 2024/25, il sodalizio lilybetano del Presidente Massimo Alloro inizia le operazioni di mercato per la composizione del roster che giocherà il prossimo Campionato di B1 garantendosi le prestazioni sportive della schiacciatrice Beatrice Pozzoni. Protagonista nei Play Off promozione di serie B1 nelle file del Giorgione Volley, l’esperta classe 1995 giunge a Marsala forte di un curriculum di assoluto livello che la vede indossare, tra le altre, le maglie della Libertas Martignacco nelle stagioni 2017/18 e 2018/19, del Volleybass Udine nel 2019/20 e del Volano nel 2020/21. Poi, due stagioni con il Costa Volpino che le varranno la promozione in serie A2 ed in ultimo, nella scorsa stagione la bella avventura con il Giorgione Volley.

Ma è tempo anche di conferme. Sinonimo di grande regolarità nella distribuzione del gioco e rapidità nelle decisioni difficili, a rimanere in maglia biancoazzurra sarà la palleggiatrice Erin Grippo che nella passata stagione si è distinta anche per quei “secondi tocchi” che le hanno regalato tante soddisfazioni nello score personale. La regista classe 2002, orvietana d’origine, nella stagione 2018/19 ha giocato nella Futura Giovani di Busto Arsizio centrando la promozione in A2, campionato che giocherà anche nella stagione successiva per traghettare poi due stagioni, nel 2020/21 e 2021/22 nell’Ostiano Volley in B1. Successivamente un anno alla Don Felice Colleoni di Trescore Balneario per, nella stagione appena trascorsa, vestire la maglia della GesanCom Marsala Volley giocando un campionato da protagonista.

“Sono molto contenta di rimanere a Marsala, mi sono trovata davvero bene, per me è come stare in famiglia. La società ha un progetto importante che sento anche mio, sono sicura che quest’anno ci toglieremo tante soddisfazioni. Mi piace molto la mentalità vincente di Coach Luca D’Amico, so già che si lavorerà tanto con lui, ma sono pronta perché chiedo a me stessa sempre di migliorare e penso che questa sia la stagione giusta per raggiungere obiettivi importanti”.