A Mazara a rompere una giara in ceramica non un vandalo ma un incidente stradale

Ieri mattina, nell’ambito dei controlli del territorio della Pm con video-sorveglianza, gli agenti sono intervenuti nella piazzetta Porta Palermo, a Mazara del Vallo, dove una giara in ceramica contenente una pianta è stato urtato da un’auto. La Polizia Municipale ha rintracciato il conducente del mezzo che ha dichiarato di avere avuto un piccolo malore e di aver perso il controllo del mezzo. L’uomo ha dichiarato l’apertura del sinistro stradale per l’intervento dell’assicurazione che coprirà il danno accidentale arrecato. Il personale di Pm ha in ogni caso elevato una sanzione per infrazione al CdS. Pertanto quello che a prima vista poteva sembrare un atto vandalico si è scoperto essere stato un incidente.