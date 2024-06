Martinico (FI): “Grande affermazione del mio partito in Sicilia e a Marsala”

La consigliera conferma che rimarrà all’opposizione della giunta Grillo.

Elia Martinico, capogruppo del partito di Forza Italia nel consiglio comunale di Marsala.

Consigliera, un suo commento sul risultato elettorale a Marsala in generale e all’interno di Forza Italia

“Forza Italia in Sicilia ha conseguito un risultato straordinario, ed è stata la lista più votata. Questo è certamente il frutto di una buona amministrazione regionale, e del grande impegno del partito a tutti i livelli, centrali e periferici. A Marsala io, come capogruppo e come delegata di Forza Italia, sono riuscita a raccogliere 553 preferenze per Edy Tamajo. Tantissime, se consideriamo che tutto lo squadrone raggruppato attorno al deputato regionale Stefano Pellegrino, che poteva contare sull’appoggio del presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano, di tre assessori della giunta comunale, e di qualche consigliere, ha totalizzato 1264 preferenze per l’assessore regionale Marco Falcone. In proporzione avrebbero dovuto catalizzarne molte di più, visto il grande dispiegamento di forze. E tuttavia credo che più di tutto siano importanti i quasi 3mila voti di lista raccolti da Forza Italia a Marsala: un risultato che ci rende orgogliosi del lavoro svolto, e di cui ringraziamo gli elettori”.





Dopo il successo elettorale di Tamaio crede che in Sicilia cambieranno gli equilibri interni a Forza Italia? Secondo quanto a sua conoscenza tamaio andrà in Europa o lascerà per restare a Palermo?

“Il grande consenso ricevuto da Tamajo con più di 120mila preferenze è l’ulteriore conferma che la nostra scelta di sostenerlo è stata giusta e lungimirante. Non so se questa grande affermazione cambierà più di tanto gli equilibri in Regione, ma sicuramente li cambierà a Marsala, con un ricompattamento del partito sulle posizioni che ho sostenuto in questi mesi, in accordo con il Segretario provinciale Toni Scilla. Quanto alle scelte di Tamajo, non credo corretto fare anticipazioni. Edy è una risorsa preziosa, non solo per il partito ma per l’intera Sicilia: ovunque deciderà di impegnarsi, il suo contributo sarà di grande spessore”.

Dopo la vicenda della mozione di sfiducia al sindaco crede ancora possibile che quanti si sono dichiarati di Forza Italia possano fare il gruppo con lei?



“Intanto non ci sono le condizioni affinché la mia posizione, che rispecchia quella del direttivo Forza Italia, possa ammorbidirsi. Il giudizio sull’operato del sindaco Grillo resta immutato: siamo di fronte a una totale assenza di progettualità e di visione, a un fallimento sia politico che amministrativo. Per cui restiamo convintamente all’opposizione. La questione relativa all’adesione al gruppo di Forza Italia si sta trascinando ormai da troppo tempo, e rischia di creare incomprensioni con chi segue a distanza la nostra attività. In realtà la vicenda è molto più semplice di come la si vuole presentare: finora nessuna richiesta di adesione è giunta al Direttivo provinciale di Forza Italia ed al gruppo consiliare di cui sono capogruppo. Da mesi, insomma, si sta discutendo sul nulla, su assessori e consiglieri che si sono autoproclamati di FI sulla base di un paio di foto scattate in campagna elettorale…”.

Le ultime ore di campagna elettorale sono state caratterizzate dalla dichiarazione del sindaco di votare per Fratelli d’Italia. Lei che ne pensa?



“Mi sembrato un po’ il tentativo di aggrapparsi a un salvagente per rimanere a galla”.