Il Marsala Calcio presenta la società in vista della nuova stagione

La società Football Club Marsala, in conferenza stampa, ha presentato il nuovo organigramma societario della stagione sportiva 2024/25. In particolare annunciato l’ingresso del nuovo socio Leonardo Curatolo: “Come membro del Consiglio di Amministrazione, mi impegno a dare il massimo per garantire la crescita del club, sia dal punto di vista finanziario che sportivo”, ha affermato. Erano presenti il presidente Sardone, il DS Schio, il tecnico riconfermato Totò Brucculeri, il vice presidente Salvatore Ombra e il DG Tommaso Picciotto. Quest’ultimo ha paventato l’ipotesi di un ripescaggio e la possibilità di aggiungere alla denominazione dell’FC Marsala l’anno di fondazione, ovvero il 1912.