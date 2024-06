E’ allerta arancione in tutta la Sicilia per rischio incendi e ondate di calore

Il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana ha annunciato un’estensione dell’allerta per rischio di incendi per le prossime 48 ore. La provincia di Trapani è passata dall’allerta arancione con rischio incendi basso, dell’avviso numero 113 della Protezione Civile, all’allerta media con l’avviso numero 114 che è in vigore già da ieri e per le prossime 48 ore. L’intera Regione siciliana è in zona arancione a causa delle condizioni meteorologiche; sono infatti previste temperature massime superiori ai 30°C con venti moderati che caratterizzeranno le prossime giornate.