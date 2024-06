Alcamo in festa per la patrona, al via “La Tavula è Trazzera”

Nell'ambito dei Festeggiamenti per Maria SS. dei Miracoli, Patrona della Città di Alcamo, le associazioni: Mediterranea Saving Humans, Agesci Alcamo 1, 2, 4. Conferenza Vincenziana, Moschea di Alcamo, Unitrè, Amnesty International, Ecò! Unione organizzano, domenica 16 giugno, a partire dalle 19.30, in piazza Ciullo, un evento denominato "#unmediterraneodipace: la tavula è trazzera". Il filo conduttore della manifestazione, che prevede una lunga tavola multietnica i cui partecipanti, concittadini e immigrati, portano diversi piatti tipici da condividere, è l'integrazione quale motore per la costruzione di una società armoniosa, la diversità come ricchezza e la condivisione di risorse, idee e valori per costruire un tessuto sociale più forte ed inclusivo. Saranno presenti il sindaco Domenico Surdi e l'assessora alla Cultura Donatella Bonanno e fra gli ospiti, il Vescovo di Trapani Monsignor Pietro Maria Fragnelli. QUI IL PROGRAMMA DELLA FESTA DELLA PATRONA: tiny.cc/alcamo