Tutto pronto per la seconda edizione del Trapani Film Festival, una celebrazione del cinema nata dalla collaborazione tra Italia e America, grazie alla 3 Points Productions e ai direttori artistici Francesco Torre e Michael Carlo Allen. Dopo il successo dello scorso anno, in cui il Festival è cresciuto di serata in serata, catturando l’attenzione del pubblico all’interno del gioiellino di Casina delle Palme, a ridosso del mare, si ritorna nello stesso posto con alcune novità, film e tanti ospiti.

L’edizione 2024 del Trapani Film Festival – #TFF si svolgerà dal 20 al 23 giugno con il patrocinio e la co-produzione del Comune di Trapani guidato dal sindaco Giacomo Tranchida che ha creduto fortemente nella posa della “prima pietra” del Film Festival assieme all’assessora alla Cultura, Rosalia d’Alì. Il 20 prima ‘new entry’: uno spazio al Trapani OFF Film Festival dedicato alle produzioni di film promossi nelle scuole superiori, nelle università e accademie cinematografiche. “La finalità del festival è quella di diventare, nel corso delle varie edizioni, un centro di ritrovo e confronto tra gli artisti e produttori del panorama nazionale ed internazionale, un luogo dove potranno nascere nuove collaborazioni”, affermano i due direttori artistici.

A fare gli onori di casa, la madrina Ester Pantano, volto della serie tv Màkari anche nel cast della sere tv di Paolo Genovese ‘I Leoni di Sicilia’. Questi gli ospiti ufficiali della seconda edizione: Domenico Centamore (Màkari, La Matassa), Raffaele Vannoli (Ferie d’Agosto, L’odore della notte, ecc.), Vincenzo Crivello (Il capo dei capi, Sicilian Ghost Story, ecc.), Orio Scaduto (La mafia uccide solo d’estate, Baarìa, ecc.), Chiara Vinci (Storia di una famiglia perbene, Momenti di trascurabile felicità, ecc.), Alessio Piazza (Il Giovane Montalbano, Baarìa, ecc.), Fabrizio Ferracane (The Bad Guy, Il Paradiso delle Signore, ecc.), i vincitori dello scorso anno Matranga & Minafò (Ciurè, Gli Attassati, ecc.), Beatrice Fazi (Un medico in famiglia, La verità vi spiego sull’amore, ecc.), Angela Curri (Braccialetti Rossi 2, Artemisia Gentileschi, ecc.), Michele La Ginestra (Immaturi, Viva l’Italia, ecc.), Manuela Ventura (Primadonna, Rocco Chinnici, ecc.) e tanti altri interventi.

Presentano le sarete Sabina Braschi e Giordana Pieri.

Numerosissime le candidature dei film in gara sul sito https://filmfreeway.com/TrapaniFILMFestvalutate da registi, critici, artisti e da membri del Comune di Trapani. Tra pochi giorni conosceremo i finalisti in gara nelle rispettive categorie: Miglior Lungometraggio, Miglior Cortometraggio, Miglior Documentario oltre i 30’ e Miglior Documentario sotto i 30’. Ci saranno anche premi speciali che il Comune di Trapani consegnerà ai lavori artistici più meritevoli.

Nel corso della manifestazione dal 20 al 23 giugno, i film in gara verranno valutati e votati da una giuria di tecnici del settore, registi, attori, giornalisti e critici cinematografici. A loro si aggiunge Gianpiero Pumo, vincitore della prima edizione del TFF con il lungometraggio “Ciurè”. Premio: ad ogni vincitore di categoria verrà consegnato un Premio distribuito che consiste nell’accesso premium alla nuova piattaforma di streaming on demand “WeBeam.it”.