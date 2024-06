Gli studenti del Professionale di Trapani sfilano per Fashion Day in Piazza Municipio

Una pioggia di colori ha conquistato il cuore della città di Trapani. Grande successo, anche di pubblico, ha infatti riscosso la seconda edizione di Fashion day, la sfilata di creazioni sartoriali che si è tenuta nella centralissima Piazza Municipio. La collezione è stata interamente ideata e realizzata dalle studentesse e dagli studenti del “Professionale produzioni tessili e sartoriali” dell’Istituto Tecnico Statale “S. Calvino-G.B.Amico” di Trapani che hanno frequentato i corsi diurno e serale dell’indirizzo Moda, guidati dagli instancabili professori Rosetta Maffy e Salvo Aiuto che hanno lavorato con grande generosità per portare a segno il successo della manifestazione.

Ad aprire la kermesse il sindaco Giacomo Tranchida che, insieme all’assessore Giuseppe Virzì, ha ringraziato la Scuola per avere organizzato la manifestazione nel centro della città. Le ragazze e i ragazzi hanno anche sfilato, indossando i panni di indossatrici e indossatori di esperienza, tra un pubblico gioioso che non ha fatto mancare loro l’incoraggiamento e il calore. La collezione, realizzata durante l’anno scolastico, è stata dedicata al mare, al sole e alle bellezze del territorio, dalle fogge più sportive a quelle più eleganti e ricercate, dal cotone alla seta, tutto ha contribuito a illuminare la passerella. Hanno inoltre pensato a tutti, vestendo bambini e bambine, giovanissime e signore, donne magre e donne formose ma anche giovani uomini.

L’indirizzo Moda del Professionale, attivo presso l’Istituto“G.B. Amico” di via Salemi a Trapani, si propone come una innovativa opportunità per i giovani che vogliono entrare nel grande mondo della Moda. Ma è anche una grande opportunità per i meno giovani che, magari, hanno interrotto precocemente il percorso scolastico. Non è mai troppo tardi infatti! Ne è la testimonianza il grande successo che anche il corso Moda serale ha registrato quest’anno. Entusiasmante anche l’esperienza didattica innovativa di far lavorare insieme studenti di diverse generazioni per il raggiungimento di un obiettivo comune. Molto soddisfatta la Dirigente scolastica Margherita Ciotta che ha ringraziato docenti e studenti per i risultati ottenuti dalla kermesse.