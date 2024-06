Pensare Sostenibile, a Marsala mostra del riuso e confronto con gli esperti. VIDEO

Si è svolta il 6 e 7 giugno scorso l’iniziativa ‘Pensare Sostenibile’, una due giorni dedicata alle buone pratiche su vari campi e all’artigianato del riuso. Inaugurata nell’ex Chiesa Sant’Antonio Abate di via XI Maggio, a Marsala, la mostra visitabile ogni giorno con i nuovi capi realizzati dalle sarte e dalle volontarie dell’associazione Marsala Creativa guidata da Marina Ingrassia. Venerdì scorso invece si è svolto il workshop ‘Aperitivo Sostenibile’, un ‘cocktail’ di tematiche ambientali e buone pratiche in vari campi, condotto dal gruppo di co-progettazione e comunità creativa ” Marsala – La Città che Vorrei” guidato da Giovanni Di Girolamo. L’ingegnere ENEA esperto di programmazione e progetti europei ha parlato di “La manifattura sostenibile come strumento di sviluppo del territorio”; Francesca De Luca di FareAmbiente Alcamo ha affrontato l'”Incidenza di un efficace piano di recupero dei materiali sulla conservazione e tutela della biodiversità”; Roberta Urso, responsabile PR e Comunicazione di Cantine Settesoli di Menfi ci ha ricordato le “Buone pratiche di sostenibilità nella produzione di Cantine Settesoli”; Marco Catalano, Sustainability Project Manager Sarco S.r.l., ha parlato di “L’economia circolare del vetro in Sicilia”; l’avvocato Diego Maggio dell’Associazione Paladini dei Vini di Sicilia si è addentrato nelle “Inadempienze italiane alle direttive europee in materia ambientale”; Marina Ingrassia è intervenuta su “Il riciclo dei materiali nell’artigianato tessile”.

GUARDA IL VIDEO:

Nel corso della tavola rotonda sulle “Opportunità di collaborazione e sinergie per lo sviluppo del territorio”, moderata dalla giornalista Claudia Marchetti, è intervenuto anche l’enologo, funzionario Istituto Regionale Vino e Olio di Sicilia e divulgatore Giacomo Alberto Manzo. L’evento è stato patrocinato dal FERPI, Federazione Relazioni Pubbliche Italiana -, la cui delegazione siciliana è guidata da Elisa Toscano.