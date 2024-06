Anche a Marsala si può richiedere il Bonus figlio ma con ISEE bassissimo

L’Assessorato ai Servizi sociali, diretto da Giusy Piccione, rende noto che è stato pubblicato l’Avviso per richiedere il “Bonus Figlio” 2024. I cittadini in possesso dei requisiti indicati nel relativo Decreto regionale – tra cui un indicatore ISEE non superiore a 3 mila euro – possono presentare al Comune di Marsala l’istanza su apposito modulo entro le date di scadenza indicate nell’Avviso, facendo riferimento al periodo di nascita del bambino. Le informazioni utili all’ottenimento del servizio sono online alla pagina https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/bonus-figlio-anno-2024