Castelvetrano: si è insediato il sindaco Lentini

A Castelvetrano si è insediato ufficialmente il sindaco Giovanni Lentini. Il nuovo primo cittadino castelvetranese, stamattina, si è recato presso il Palazzo Municipale, dove è stato accolto dal sindaco uscente Enzo Alfano, per il tradizionale passaggio di consegne.

Lentini ha vinto le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno raggiungendo il 40,92% dei consensi, percentuale che per la legge elettorale siciliana è sufficiente per conseguire la vittoria al primo turno elettorale, senza la necessità di accedere al ballottaggio. Nel resto d’Italia, com’è noto, occorre invece superare il 50% per la vittoria al primo turno.

Nei prossimi giorni verrà resa nota la data dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale.