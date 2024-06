Castelvetrano, Mazara, Salemi e Salaparuta: tutti gli eletti in Consiglio comunale

Castelvetrano, Mazara del Vallo, Salemi e Salaparuta hanno rinnovato sindaci e Consigli comunali. A Castelvetrano Giovanni Lentini è stato eletto con 6.281 voti, 40,92%. Le sue liste ottengono 11 seggi in Consiglio comunale. ‘Cittadini in Democrazia’ elegge 4 consiglieri, Giuseppe Errante Parrino (341 voti), Mimmo Celia (338 voti) e Antonino Stallone (256 voti); Forza Italia elegge Barbara Vivona (347) e Gabriella Marchese (321), ‘Castelvetrano Rinasce’ elegge Maria Italia (272) e Salvatore Roccolino (264), Fratelli d’Italia Francesco Sammartano (267) e Vita Alba Pellerito (267); Prima L’Italia – Lega Salvini Premier porta in Consiglio Pietro Craparotta (293) e Castelvetrano Civica’ Rosy Milazzo (256). Lo sconfitto Salvatore Stuppia guadagna il suo seggio (con 3.431 voti, 22,35%) e due per ‘Insieme col cuore’ che elegge Gaspare Catalanotto (286) e ‘Obiettivo Città’ che elegge Enza Viola (532). La lista ‘La Svolta’ a sostegno del candidato sindaco Salvino Gancitano ottiene un seggio per Giovanni Impallari (217) e un seggio va al PD a sostegno di Marco Campagna che elegge Monica Di Bella (343).

Mazara del Vallo rinconferma il sindaco uscente Salvatore Quinci con 12.451 elettori (46,68%). I 15 seggi alle liste di Quinci sono così ripartiti: per ‘Salvatore Quinci Sindaco’ eletti Francesco Di Liberti (487 voti), Paola Caltagirone (288 voti), Valentina Grillo (261) e Germana Abbagnato (231); per ‘Partecipazione politica’ eletti Pietro Ferro (444), Gianfranco Casale (331) e Paola Galuffo (274); per Fratelli d’Italia eletti Dario Scaletta (397), Francesco Giacalone (336) e Giacomo Paolo Caruso (306); per ‘Osservatorio Politico’ un posto a Francesca Maria Calcara (412), Massimo Giardina (301) e Brigida Mineo (273); per Libertà eletti Giovanni Iacono Fullone (423) e Eleonora Arena (348).

Alle liste a sostegno della seconda candidata sindaco Vita Maria Ippolito (31,28%, 8.345 voti) vanno 5 seggi: per Democrazia Cristiana – il partito più votato con il 12,42% – eletti Aleandro Gilante (408) e Antonio Russo (360); per Forza Italia eletto Michele Reina (404) e per ‘Più Vita’ Antonella Coronetta (263); per Popolari e Autonomisti arriva in Consiglio Francesco Foggia con 939 voti, il consigliere comunale più eletto delle Amministrative 2024. Terzo l’ex primo cittadino Nicolò Cristaldi (5.879 voti, 22,04%) le cui liste conquistano 3 seggi: per Futuristi eletto Giuseppe Bonanno (293), per ‘Orgoglio e Futuro’ Giorgio Randazzo (405) e per ‘Cristaldi Sindaco’ Pietro Marino (536).

A Salemi eletto Vito Scalisi con 3.309 voti, il 56,85%. La sua lista ‘Scelgo Salemi’ – la più votata con il 57,96% – ottiene 11 seggi in Consiglio comunale, risultando eletti: Leonardo Bascone (380 voti), Alessia Rizzo (370), Francesca Scimemi (284), Angelo Calogero, Gasperina Gandolfo, Federica Armata, Veronica Armata, Giuseppe Bongiorno, Pietro Crimi, Antonino Mastrantoni, Lorenzo Cascio. La seconda candidata sindaco Giusy Spagnolo approda in Consiglio comunale (34,70%, 2.020 voti) mentre la sua lista ottiene 4 seggi che vanno a Giusy Asaro, Giuseppe Loiacono, Dario Verde e Adelaide Terranova (300 voti).

Salaparuta elegge il sindaco Michele Antonino Saitta, già primo cittadino dal 1999 al 2004 e dal 2014 al 2019 ed eletto con 398 voti e il 37, 37%. La sua lista ‘Salaparuta Oggi’ conquista 7 seggi in Consiglio eleggendo Giuseppe Roppolo (102 voti), Manuela Augello (94), Agata Maria Pizzolato (80), Gaetano Crapa (72), Marcello Tumminello (70), Sarah Crocchiolo (66) e Antonia Maltese (59). L’opposizione sarà garantita dal sindaco uscente Vincenzo Drago (369 voti, il 34,65%). La sua lista ‘Continuare per Salaparuta’ porta in Consiglio comunale Patrizia Santangelo (100) e Giuseppe Palazzolo (72 voti).