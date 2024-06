Alcamo: il 20 giugno Noemi in concerto

Nell’ambito dei festeggiamenti per Maria SS. dei Miracoli, giovedì 20 giugno alle 22.30 in piazza Ciullo, il concerto dell’artista romana Noemi, organizzato da Puntoeacapo in collaborazione con Gianfaby Production. Tra le artiste più interessanti della sua generazione, dopo la fortunata partecipazione a X Factor ha interpretato diversi brani di successo, tra cui “Vuoti a perdere” e “Sono solo parole”.

Dichiara il sindaco Domenico Surdi: “Un appuntamento da non mancare quello con la cantante Noemi che, con la sua carica travolgente, siamo certi conquisterà la nostra Piazza. Il concerto del 20 giugno è uno degli appuntamenti più sentiti della Festa, un momento di sano divertimento sempre per onorare la nostra Patrona”.

La cantautrice ha fatto il suo ritorno sulla scena musicale con “Non ho bisogno di te”,il nuovo singolo pubblicato lo scorso 26 aprile in radio e sulle piattaforme digitali; un brano che canta dell’importanza di rinnovarsi, del sapersi evolvere per diventare la migliore versione di sé stessi rimanendo sempre aperti al cambiamento, curiosi nei confronti di ciò che ci circonda, famelici di vita.