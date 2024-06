PD: “Bene a Salemi e Castelvetrano, ora riflessione su alternativa politica”

Il PD provinciale esprime soddisfazione per l’elezione di Vito Scalisi a Sindaco di Salemi per la continuità nel dopo-Venuti, mettendo anche la giusta innovazione. “Facciamo i complimenti a Marco Campagna e al gruppo dirigente di Castelvetrano che, seppure impegnati in una sfida molto complessa e resa ancora più difficile dall’impossibilità di creare una coalizione ampia, hanno permesso con impegno e costanza al Partito Democratico di avere una buona affermazione e di entrare in Consiglio comunale” affermano Valentina Villabuona e Domenico Venuti.

“L’esperienza di Castelvetrano, dimostra come a Mazara del Vallo si sarebbero potute fare scelte più coraggiose, quantomeno per garantire la rappresentanza in Consiglio comunale. L’aver preferito una soluzione civica, con posizione troppo distanti ed a tratti incompatibili con il PD, non ha consentito di ottenere nemmeno il risultato minimo. Una tornata elettorale certamente con luci ed ombre, ma che insieme al risultato delle Europee conferma che quando il Partito Democratico fa scelte chiare e nette ed è riconoscibile nel territorio arrivano i risultati. Bisognerà ora aprire una riflessione profonda sui risultati elettorali e lavorare per costruire sui territori un’alternativa aggregando le forze politiche che sono già maggioranza nel paese e che devono essere l’alternativa alla destra di Governo, per essere da subito competitivi alle prossime amministrative, presentandoci con il simbolo del PD e con coalizioni omogenee, evitando il paradosso che i nostri eletti agevolino altri percorsi politici, che si tratti di partiti di sinistra piuttosto che della Lega” dicono infine la presidente dell’Assemblea provinciale del PD e il segretario del partito.