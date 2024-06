A Castelvetrano Giovanni Lentini è il nuovo sindaco, supera il 42% dei voti

Castelvetrano saluta il sindaco uscente Enzo Alfano del Movimento 5 Stelle ed elegge il candidato del centrodestra Giovanni Lentini. Al momento risultano l’avvocato supera il 42,17% e quindi l’ombra del ballottaggio che sembrava papabile, è stata superata. La prima lista è Cittadini in Democrazia con il 12,90% che scavalca sia Fratelli d’Italia (8,35%), che Lega Salvini Premier (7,23%) e Forza Italia (7,68%). Bene anche Castelvetrano rinasce con il 9,83% e Castelvetrano Civica (6,95%).

Secondo Salvatore Stuppia, che sperava nel secondo turno di voto, che arriva al 22,33% di espressioni di voto. Stuppia è apoggiato dalle liste “Insieme con il Cuore” che giunge al 7,14% di preferenze, Obiettivo Città si attesta al 7,35% mentre Castelvetrano Giovani si ferma al 2,95%.

Terzo il candidato del PD Marco Campagna, con il 15,85% di voti. Solo due le liste che lo hanno supportato alle elezioni dell’8 e del 9 guiugno: il PD che ha preso il 7,46% dei voti e Officina 24 con 3,30%. Salvatore Filici ottiene il 7,74% di preferenze. Le sue liste “Libertà a Castelvetrano – Sud Chiama Nord”, con il sostegno pieno di Cateno De Luca, prende solo il 3,91% di voti, mentre “Castelvetrano Semplice” si ferma al 3,68%. Salvatore Gancitano ottiene il 6,14% di preferenze e la sua unica lista, “La Svolta per Castelvetrano” il 5,72%. Non riconfermato Enzo Alfano che prende il 4,80% di voti e il Movimento 5 Stelle sua espressione, 4,97%. Ultimo Maurizio Abate con appena lo 0,86%, mentre la sua lista civica “Aria Nuova – Cittadini in Movimento” prende lo 0,58% di voti.