Schifani: “Trapani modello di eccellenza nello sport”

«La Sicilia torna nell’élite della pallacanestro italiana grazie alla promozione conquistata dal Trapani Shark, con la vittoria sul prestigioso campo della Fortitudo Bologna. Un successo che corona un percorso di crescita e premia la capacità della società di programmare, avendo ben chiaro l’obiettivo da raggiungere. Mi congratulo con la proprietà che ha riportato tra i professionisti anche la squadra di calcio cittadina, con l’approdo in serie C. È un modello che si è dimostrato vincente e che può essere d’esempio per l’intero movimento sportivo siciliano pure per le ricadute positive sulla visibilità e l’immagine delle nostre città». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando la promozione in serie A della squadra di basket di Trapani.