“A Favignana bel mare, ma poco decoro e incuria”

Favignana attira turisti e si attrezza all’estate già arrivata con trasporto urbano e ordinanze specifiche. Qualche visitatore però ha trovato anche una situazione di incuria. “Ho notato una scarsa manutenzione stradale e di pulizia generale, considerando che l’isola ha avuto il tempo per prepararsi alla stagione estiva – ci racconta un turista -. Peccato questa incuria, perchè abbiamo un mare bellissimo, ma in altri posti al mondo c’è anche tanto rispetto per l’ambiente e decoro”. Quindi rifiuti – che l’Amministrazione Forgione aveva già sanzionato più severamente – o scarsa manutenzione, anche della cartellonistica turistica.