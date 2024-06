Europee: a Marsala primi Fratelli d’Italia e FI, a Petrosino Libertà con Antonio Parrinello il più votato

In linea con le tendenze nazionali e regionali, anche Marsala e Petrosino hanno portato pochi cittadini alle urne. I risultati definitivi per le elezioni europee del 2024 nel Comune di Marsala vedono in testa Fratelli d’Italia che ha ottenuto la maggior parte delle preferenze con il 18,83% dei voti. Segue in seconda posizione Forza Italia – Noi Moderati – Ppe con il 17,24%. Il terzo posto è occupato da Movimento 5 Stelle che ha raccolto il 16,53% delle preferenze.

Le altre liste sono:

– Partito Democratico con il 10,57%

– Libertà con il 10,57%

– Lega Salvini Premier con il 9,81%

– Alleanza Verdi E Sinistra con il 4,92%

– Stati Uniti d’Europa con il 2,06%

– Pace Terra Dignità 1,43%

Nel Comune di Marsala, le elezioni europee hanno registrato un tasso di affluenza pari al 28,02%, a confronto con il 32,62% del 2019. Fratelli d’Italia premia Giuseppe Milazzo e Ruggero Razza dopo Giorgia Meloni, naturalmente che è la prima a Capo Boeo; in Forza Italia primo Marco Falcone, seguito da Tamaio, Dell’Utri e Chinnici. Terzo partito i 5 Stelle, il primo per i marsalesi è Giuseppe Antoci che sfiora le 500 preferenze e Bartolo per il PD è il primo in lista a Marsala superando anche la Schein, 1.062 voti contro 788 preferenze. Solo 125 voti per l’ex premier Matteo Renzi (Stani Uniti d’Europa) mentre a sinistra si conferma il trend nazionale che vede Ilaria Salis prima in Alleanza Verdi e Sinistra con 250 preferenze. Nella lista Azione, di Calenda, la spunta Giangiacomo Palazzolo con 102 voti. Il partito di Santoro Pace Terra Dignità arriva a 127 preferenze mentre la lista di Cateno De Luca, Libertà, vede in testa il marsalese Antonio Parrinello con 974 voti. Buono anche il risultato della mazarese Giulia Ferro.

I risultati definitivi invece nel Comune di Petrosino vedono in testa Libertà con il 20,64% dei voti. Segue in seconda posizione Partito Democratico con il 17,16%. Il terzo posto è occupato da Movimento 5 Stelle, che ha raccolto il 15,45% delle preferenze.

Le altre liste sono:

– Forza Italia – Noi Moderati – Ppe con il 14,94%

– Fratelli d’Italia con il 14,94%

– Lega Salvini Premier con il 9,12%

– Alleanza Verdi E Sinistra con il 2,74%

– Azione – Siamo Europei con il 1,94%

– Pace Terra dignità con il 0,74%

Hanno votato 1.201 elettori pari al 31,51%, a confronto con il 35,29% delle precedenti elezioni del 2019. A Petrosino è proprio il marsalese Antonio Parrinello con 179 voti il più votato, trascinando Libertà al primo posto come partito. Giorgia Meloni ottiene 165 consensi personali, mentre arriva a 108 consensi l’assessore alcamese Mimmo Turano candidato nella Lega. Tamajo è primo in Forza Italia con 93 preferenze.