Elezioni Europee. Le preferenze: Meloni la più votata (ma non andrà a Strasburgo). Eletti Bonaccini, Moratti, Vannacci, Salis

Consolidato il dato delle liste dopo lo spoglio, cominciano a circolare anche i nomi degli eletti in base alle preferenze attribuite dagli elettori italiani e alla ripartizione dei seggi. Fratelli d’Italia ostenta soddisfazione per il fiume di preferenze (circa 2 milioni) ottenuto da Giorgia Meloni, che però, com’è noto non andrà all’Europarlamento. Di conseguenza, si dovrà andare per scorrimento della lista nelle cinque circoscrizioni in cui era candidata. Al momento, viene comunque data per certa l’elezione di Elena Donazzan.

Il Partito Democratico ha sicuramente eletto Cecilia Strada, Stefano Bonaccini, Antonio Decaro, Dario Nardella, Alessandro Zan, la giornalista Lucia Annunziata, Giorgio Gori, Nicola Zingaretti e Matteo Ricci.

Nel Movimento 5 Stelle hanno la certezza di andare a Strasburgo l’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico e l’ex capitana della Nazionale di calcio femminile, Carolina Morace.

Boom di preferenze nella Lega per il generale Roberto Vannacci, che dunque porterà le sue idee anche al Parlamento Europeo, mentre per Forza Italia ci sarà sicuramente l’ex presidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti.

Con Alleanza Verdi Sinistra arrivano all’Europarlamento Ilaria Salis, l’ex sindaco di Roma Ignazio Marino e l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano.