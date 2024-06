Amministrative, al via lo spoglio. Primi dati a Mazara, Salemi, Castelvetrano e Salaparuta

Inizia lo spoglio nei 4 comuni trapanesi al voto l’8 e il 9 giugno. A Mazara del Vallo i pochi seggi ancora scrutinati vogliono il sindaco uscente Salvatore Quinci avanti con 2.817 voti, seguito dal nuovo progetto di Vita Ippolito con 1.658 voti e l’ex primo cittadino Nicola Cristaldi con 1.515 preferenze, rispettando quindi i pronostici della campagna elettorale.

A Salemi 16 in totale le sezioni da scrutinare. Le prime schede vogliono avanti il candidato sindaco Vito Scalisi, progetto politico sostenuto dall’uscente Domenico Venuti, con 647 voti, a seguire la docente Giusy Spagnolo con 339 preferenze e infine Francesco Giuseppe Crimi con 110 voti. Tra le liste, prima Scelgo Salemi di Scalisi con il 60% di voti raccolti, seguito da Scrusciu al 30% della Spagnola e da Cambiare Salemi di Crimi al 9%.

Da fonti di partito e non ufficiali, a Castelvetrano sembra avanti la coalizione di destra dell’avvocato Giovanni Lentini seguito da Stuppia. Non premiato dai cittadini invece, l’uscente pentastellato Enzo Alfano.

Mancano ancora i dati delle 2 sezioni da scrutinare di Salaparuta.