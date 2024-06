Trapani Shark batte Fortitudo Bologna: è serie A

Straordinario risultato per il basket trapanese. Al Pala Dozza, domicilio della blasonata Fortitudo Bologna, la Trapani Shark ha ottenuto un’entusiasmante vittoria con il punteggio complessivo di 64 a 58. Dopo un buon inizio degli emiliani, avanti nel primo quarto, i siciliani sono andati in crescendo, sostenuti da una grande prestazione di Alibegovic (25 punti totali). Dopo il sorpasso ottenuto nel secondo quarto, i granata hanno mantenuto la lucidità e il vantaggio, chiudendo con 6 punti di vantaggio sui bolognesi. Una vittoria decisiva, che consente alla società del presidente Antonini di chiudere per 3 a 2 la serie della finale play off.

Grande entusiasmo a Trapani, dove tantissimi tifosi e cittadini si sono ritrovati per le vie del centro per festeggiare lo straordinario traguardo, che fa tornare alla mente le gloriose cavalcate dell’inizio degli anni ’90, quando i granata gravitavano stabilmente tra la A1 e la A2.