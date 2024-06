Incendio al Burger King di Palermo, sul posto sei squadre dei vigili del fuoco

Paura a Palermo per l’incendio che ha interessato il Burger King di Palermo, nei pressi di viale Regione Siciliana. Sei le squadre di vigili del fuoco accorse sul posto per domare le fiamme che hanno interessato la parte superiore della copertura del locale cucina, dove sono presenti impianti a servizio dell’attività. I vigili del fuoco hanno delimitato l’incendio in quest’area, riuscendo ad evitare che le fiamme coinvolgessero i locali interni. Il personale della nota catena di fast food ha fatto evacuare i clienti in sicurezza prima dell’arrivo dei soccorsi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse da pochi minuti, sul posto è ancora presente una squadra per le verifiche del caso. Sul posto presenti anche polizia, 118 e Amg (Partecipata comunale che eroga il gas) per le verifiche.

Complessivamente sono undici gli incendi divampati in Sicilia. I forestali e i vigili del fuoco sono stati impegnati in tre roghi nell’agrigentino, due nel nisseno, due nel catanese, due nel messinese e due nel siracusano.