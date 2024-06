𝐈𝐧𝐚𝐮𝐠𝐮rato 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐏𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐠𝐢𝐨𝐜𝐡𝐢 𝐚 𝐋𝐞𝐯𝐚𝐧𝐳𝐨

Eโ€™ stato inaugurato presso la Casa comunale di Levanzo il nuovo Parco giochi. La struttura, realizzata dal Comune di Favignana su proposta dell’Associazione “Libeccio” e con i fondi della Democrazia partecipata, รจ stata progettata con l’obiettivo di offrire alle famiglie un’area dedicata allo svago e alla socialitร . Il piccolo parco รจ dotato di giochi sicuri e moderni, garantendo un ambiente protetto dove i piรน piccoli possono divertirsi in tutta sicurezza.

“Siamo felici di mettere a disposizione della comunitร questo piccolo ma importante e significativo spazio per i bambini”, dice il sindaco Francesco Forgione. “Ogni area di divertimento e incontro per i piรน piccoli, in unโ€™isola che non ha neanche una scuola, รจ uno spazio di comunitร e socialitร ”.