Di Girolamo su Grillo e Meloni: “E’ più machiavellico di Machiavelli…”

L’invito di Grillo a votare per Giorgia Meloni non è piaciuto all’ex sindaco Alberto Di Girolamo, che ha diffuso una nota da toni piuttosto critici a riguardo.

“Il sindaco Grillo non sa amministrare ma politicamente è più machiavellico di Machiavelli. Alla vigilia delle elezioni europee e dopo lo scampato pericolo, per lui non certo per la città, della bocciatura della mozione di sfiducia, invita a votare Fratelli d’Italia e per Giorgia Meloni. Scelta legittima per un sindaco di centro destra, ma poiché non si era mai dichiarato come politico di Fratelli d’Italia, è solo una mossa politica, machiavellica e disperata nello stesso tempo, visto che solo sette consiglieri su 24 l’hanno difeso e senza entusiasmo e che i dirigenti politici provinciali non lo apprezzano, per usare un eufemismo. Così ha anticipato tutti e alle prossime elezioni amministrative cercherà di essere imposto dall’alto, alla faccia dei marsalesi e di tutti coloro di quell’area politica che hanno legittime ambizioni di essere candidati. Mai occuparsi di amministrare la città, non è per Lui”.