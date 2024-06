Cento anni dalla morte di Matteotti: a Marsala una targa in memoria del deputato ucciso dai fascisti

Una targa in memoria di Giacomo Matteotti verrà collocata nell’omonima e centrale piazza di Marsala, lunedì 10 giugno, alle ore 18.30.

Ne dà notizia il Comitato antifascista per Giacomo Matteotti, formatosi in occasione del centenario del brutale assassinio per mano fascista del deputato socialista a seguito dell’appello della sezione A.N.P.I. “Vincenzo Alagna” di Marsala e costituito dal Partito Socialista Italiano, Europa Verde, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, dalle associazioni A.N.D.E., Archè Onlus, Libera, il Rumore delle Idee, associazione marsalese per la Storia Patria, CIF, Amici del terzo Mondo, Con Te Donna, Legambiente Sicilia, Associazione culturale Sapori & Colori, Banca Marsalese della Memoria e le organizzazioni sindacali CGIL, UIL e USB.

Il Presidente dell’A.N.P.I., Giuseppe Nilo, esprime il proprio apprezzamento nei confronti di quanti hanno aderito al suo appello nel ricordo di Matteotti che sfidò Mussolini dopo le elezioni del 6 aprile 1924, caratterizzate da violenze e brogli elettorali. Nilo, inoltre, auspica che tale Comitato che esprime alti valori democratici su cui si basa la Costituzione Repubblicana, mantenga l’impegno e lo spirito di Giacomo Matteotti.