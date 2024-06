Petrosino, i bambini raccolgono rifiuti plastici. Il plauso del sindaco Anastasi

Si è svolta oggi venerdì 7 giugno, l’iniziativa “Piccole mani, spiagge pulite” organizzata dal Il Centro Studi Danza di Rossana Valenti, nel contesto del Campus Estivo 2024, con il patrocinio del Comune di Petrosino. I piccoli partecipanti, insieme all’aiuto di volontari, hanno portato a termine con successo un’importante attività di raccolta di rifiuti plastici presso il Lungomare Biscione.

L’iniziativa non solo ha avuto un impatto positivo sull’ambiente, ma ha anche offerto ai bambini un’importante lezione sull’importanza della sostenibilità e della cura per il nostro pianeta.

“Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al Centro Studi Danza di Rossana Valenti per l’organizzazione e per il loro impegno nella tutela dell’ambiente, dichiarano il sindaco Anastasi e l’assessora Pipitone. Un ringraziamento speciale va anche ai bambini del Campus Estivo per il loro impegno e dedizione.

Questo evento dimostra ancora una volta come, anche i piccoli gesti, possano fare una grande differenza nella nostra comunità. Invitiamo tutti i cittadini a prendere esempio da questa iniziativa e a continuare a lavorare insieme per una Petrosino più pulita.”

Si è svolta oggi l’iniziativa “Piccole mani, spiagge pulite” organizzata dal Il Centro Studi Danza di Rossana Valenti, nel contesto del Campus Estivo 2024, con il patrocinio del Comune di Petrosino. I piccoli partecipanti, insieme all’aiuto di volontari, hanno portato a termine con successo un’importante attività di raccolta di rifiuti plastici presso il Lungomare Biscione.

L’iniziativa non solo ha avuto un impatto positivo sull’ambiente, ma ha anche offerto ai bambini un’importante lezione sull’importanza della sostenibilità e della cura per il nostro pianeta.

“Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al Centro Studi Danza di Rossana Valenti per l’organizzazione e per il loro impegno nella tutela dell’ambiente, dichiarano il sindaco Anastasi e l’assessora Pipitone. Un ringraziamento speciale va anche ai bambini del Campus Estivo per il loro impegno e dedizione.

Questo evento dimostra ancora una volta come, anche i piccoli gesti, possano fare una grande differenza nella nostra comunità. Invitiamo tutti i cittadini a prendere esempio da questa iniziativa e a continuare a lavorare insieme per una Petrosino più pulita.”